Из-за расширения дороги на улице Димитрова в Брянске вырубили деревья

Власти Брянска объяснили вырубку необходимостью.

Темпы работ по ремонту двух проблемных улиц – Димитрова и Пушкина – в Володарском районе Брянска ускорились. Напомним, на минувшей неделе готовность улицы Димитрова оценивалась в 5%, улицы Пушкина – в 1%.

В рамках расширения дороги по улице Димитрова вырубили деревья.

«Улица Димитрова узкая, при этом здесь располагается районный рынок и целый ряд магазинов. Нередко возникали ситуации, когда из-за машин, припаркованных вдоль улицы, не мог проехать троллейбус», – пояснили в городской администрации.

После вырубки деревьев проезжую часть на Димитрова расширят на 3 метра, на участке от улицы Энгельса до переулка Волгоградского также обустроят парковку. Ее сделают на месте снесенного барака по адресу: улица Димитрова, 74.

Жители улицы Пушкина опасаются, что из-за прокладки ливневой канализации будут уничтожены красивейшие каштаны.

«В очередной раз повторяю, во время ремонтов максимально, насколько это возможно, будем сохранять деревья. На улице Пушкина очевидно, что есть все возможности для прокладки ливневой канализации без ущерба для каштанов», – заявил мэр Александр Макаров.

Подрядчик и проектировщики заверили главу городской администрации, что спила каштанов однозначно не будет, такие работы не были запланированы и проектом. Ливневка пройдет по зеленой зоне, не касаясь деревьев, с последующим восстановлением газонов.