Мэрия Брянска добивается открытия здания школы искусств № 2 по улице Калинина

Чиновники направили обращения в прокуратуру и суд.

Брянская городская администрация направила в прокуратуру обращение об отзыве иска о запрете эксплуатации здания по улице Калинина, 221/1 для детской школы искусств № 2. Также чиновники добиваются в суде снятия обеспечительных мер.

Напомним, переезду одного из филиалов школы из аварийного здания по улице Калинина, 77, в историческое здание по улице Калинина, 221/1 сначала воспротивились родители, а затем прокуратура. По итогам проверки прокуратуры, МСЧ и ГИБДД в здании выявили многочисленные нарушения, а мэрии выдали предписание об их устранении. Также прокуратура подала иск в суд о запрете эксплуатации здания до устранения нарушений.

Как сообщает городская администрация, к началу учебного года все предписания были выполнены. Администрация направила отзыв в прокуратуру и суд с просьбой отменить исковые требования и обеспечительные меры.

В школе искусств № 2 рассказали, что, пока здание по улице Калинина, 221/1, не открылось, дети будут заниматься в школе № 9 у Центрального рынка в Советском районе.