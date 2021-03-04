Мэрия Брянска грозит подрядчикам судами за разбитые дороги

Чиновники наконец обратили на проблему внимание.

В Брянской городской администрации нарушили молчание по поводу состояния дорог. Напомним, эту зиму не пережили практически все главные магистрали Брянска, включая те, что ремонтировали в прошлом сезоне. Водители требуют от властей решить проблему.

Как сообщили в мэрии, в Брянске началось повторное обследование гарантийных дорог с участием представителей ГИБДД.

«На сегодняшний день не все подрядчики выполнили ранее выданные предписания об устранении выявленных дефектов. Подрядные организации в течение пяти лет несут ответственность за капитальный ремонт дорог, устраняя дефекты за счет собственных средств», – сообщает пресс-служба горадминистрации.

3 марта комиссия обследовала улицы Ново-Советскую, Чкалова, Вокзальную, Литейную, проспект Московский и другие. Результаты обследования обещают обнародовать на следующей неделе.

Всем дорожно-ремонтным организациям, не устранившим дефекты на гарантийных дорогах, дадут две недели, затем чиновники намерены обращаться в суд.

«Неисполнение судебных решений влечет за собой не только наложение штрафов, но и уголовную ответственность», – также говорится в сообщении мэрии.