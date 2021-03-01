Брянцы требуют от властей нормальные дороги

Свое возмущение они изливают в соцсетях.
Жители Брянска и области возмущены состоянием дорог. В этом году с наступлением теплой погоды вместе со снегом сошел и асфальт, причем разрушаются дороги, отремонтированные в минувшем сезоне.
Мы уже сообщали о состоянии проезжей части на Московском проспекте. Сложно проехать и по другим важным транспортным артериям во всех районах областного центра.
Вот уже несколько дней в социальных сетях не утихают споры о причинах «загадочного» поведения асфальта в 2021 году. Недовольные водители оставляют сотни сообщений на странице губернатора Александра Богомаза, требуя привести дороги в порядок и наказать виновных. Связь пока односторонняя.
«Губернатор, вы красиво говорите по телевизору и на своих страничках в соцсетях, что хотите, чтобы наш город и область развивались и процветали. Так как тут живут ваши дети и внуки, будете делать все возможное, лично следить за выполненными работами по укладке асфальта по федеральным программам. Вот с последним что-то в городе совсем беда. Почему уже разваливаются дороги, которые были сделаны этой осенью, почему весь город – как после бомбежки, почему вместо нормального, гарантийного ремонта лепят какие-то пломбы, которые не выдерживают в лучшем случае и сезона, а некоторые выбивает уже на следующий день? Когда уже найдется ответственный человек, который будет думать не только о себе, а о жителях региона и контролировать все ответственные органы, связанные со строительством и ремонтом дорог?» – обратился к Александру Богомазу участник сообщества «Брянский водитель».
Он также напомнил о «показательной порке подрядчику» при ремонте дороги по улице Горького. «После чего заново срезали уложенный асфальт и положили новый, все равно развалился через пару недель», – отмечает он.
Аналогичная ситуация сложилась и на дорогах области. «Дороги в Клинцах растаяли вместе со снегом и льдом. В Почепе ни ехать, ни идти невозможно», «Дорога Брянск – Новозыбков вся в ямах», – жалуются брянцы.
Жители Брянской области требуют привлечь виновных к установленной законом ответственности.
«Весь Брянск в ямах, работы нет, зарплаты никакие, город грязный, дороги не чистят, ремонты в домах не делают – просто ужас. Брянская область, делайте дороги, мы свои машины должны бить. Пригоню в администрацию – подвеску пусть перебирают», – обратился к чиновникам еще один автомобилист.
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