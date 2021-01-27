Мэрия Брянска назвала причину потопов на городских дорогах

Ливневые канализации областного центра оказались забитыми льдом.

В пресс-службе мэрии Брянска назвали причину начавшихся вместе с оттепелью потопов на городских дорогах, на которые брянцы массово жаловались в последние дни в соцсетях.

Проблемы с оттоком воды в мэрии поясняют последствиями снегопада, завалившего ливнеприемные колодцы, и то, что решетки ливнестоков оказались забитыми льдом.

Брянские дорожники, по информации мэрии, оперативно приступили к расчистке улиц от снега и решеток ото льда, работы ведутся как с привлечением спецтехники, так и вручную и продолжаются.

С 2015 по 2020 гг. в Брянске проложили 14,5 км ливневой канализации. В 2021 году «ливневку» планируется проложить на улицах Романа Брянского и Советской.