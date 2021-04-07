Мэрия Брянска отчиталась о ходе капремонта дорог

По нацпроекту в областном центре в этом году отремонтируют 28 улиц.
В Брянской городской администрации рассказали о ходе капитального ремонта дорог. В этом году в рамках национального проекта «Безопасные качественные автомобильные дороги» отремонтируют 28 улиц, 13 из которых находятся в Бежицком районе. Работы уже начались на 19 объектах.
По улицам Ленина и Орджоникидзе в поселке Радица-Крыловка ведется геодезическая съемка. На улицах Пушкина, Димитрова, Уральской, Загородной, Бузинова, Островского, Ольховской, переулках Металлистов, Загородном, проспекте Московском подрядчики провели обследование существующих надземных и подземных коммуникаций, зеленых насаждений.
На улице Семашко на 100% смонтировано новое светодиодное освещение. На Желябова устройство освещения выполнено наполовину, на Степной – продолжается. По переулку Осоавиахима подрядчик начал демонтаж бортовых камней и подготовку к устройству тротуара. Аналогичные работы ведутся по улице Володарского.
На проспекте Станке Димитрова рабочие сфрезеровали дорожное покрытие на площади более 14 тысяч квадратных метров.
Самый большой объем работ выполнен на улице Ульянова. В этом году здесь построят ливневую канализацию – она уже готова на 80%. Комплексный ремонт затронет участок от улицы III Интернационала до Первомайского моста, в том числе дорожники отремонтируют разворотное кольцо в Московском микрорайоне.
06.04.2021 14:26
На дорогах Смоленщины прозишло 4 ДТП с животными
С 26 марта по 5 апреля на дорогах Смоленской области произошло четыре ДТП с участием диких животных. В двух авариях участвовали лоси, в еще двух – косули. Дикие животные неожиданно появляются на дорогах и днем и ночью.
06.04.2021 11:15
В Смоленской области выявили семь случаев бешенства среди животных
Среди животных Смоленской области выявили семь случаев бешенства. Четыре случая бешенства были выявлены среди домашних питомцев, три – среди диких. В прошлом году за тот же период было выявлено 25 случая бешенства. В Главном управлении ветеринарии по Смоленской области напомнили смолянам о необходимости ежегодной вакцинации питомцев, так как бешенство особо опасно как для животных, так
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05.04.2021 13:56
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Холодная вода пропадет в шести домах Смоленска 6 апреля. Без холодной воды останутся жители нескольких домов микрорайона Южный. Воды не будет с девяти утра до пяти часов вечера в домах №25, 25а, 25б и 25в. В 09:30 часов до окончания работ отключат воду в домах №3б и 5 по Краснинскому шоссе.
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В десять часов утра произошел пожар в пятиэтажном жилом доме по улице Маршала Соколовского в Смоленске, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. Жители дома почувствовали запах дыма на первом этаже и вызвали пожарных. Прибывшие пожарные установили, что возгорание произошло в подсобном помещении на первом этаже. Со второго этаже эвакуировали шесть человек. Через несколько
02.04.2021 13:19
В Жирковском районе загорелся жилой дом
Около часу ночи 2 апреля в Жирковском районе произошел пожар, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. Пожар произошел в деревне Боголюбово Жирковского района. На место пожара выехали две пожарные машины и пять человек личного состава. Прибывшие пожарные определили, что огонь охватил жилой дом. Причину пожара и ущерб устанавливают специалисты.