Мэрия Брянска отчиталась о ходе капремонта дорог

По нацпроекту в областном центре в этом году отремонтируют 28 улиц.

В Брянской городской администрации рассказали о ходе капитального ремонта дорог. В этом году в рамках национального проекта «Безопасные качественные автомобильные дороги» отремонтируют 28 улиц, 13 из которых находятся в Бежицком районе. Работы уже начались на 19 объектах.

По улицам Ленина и Орджоникидзе в поселке Радица-Крыловка ведется геодезическая съемка. На улицах Пушкина, Димитрова, Уральской, Загородной, Бузинова, Островского, Ольховской, переулках Металлистов, Загородном, проспекте Московском подрядчики провели обследование существующих надземных и подземных коммуникаций, зеленых насаждений.

На улице Семашко на 100% смонтировано новое светодиодное освещение. На Желябова устройство освещения выполнено наполовину, на Степной – продолжается. По переулку Осоавиахима подрядчик начал демонтаж бортовых камней и подготовку к устройству тротуара. Аналогичные работы ведутся по улице Володарского.

На проспекте Станке Димитрова рабочие сфрезеровали дорожное покрытие на площади более 14 тысяч квадратных метров.

Самый большой объем работ выполнен на улице Ульянова. В этом году здесь построят ливневую канализацию – она уже готова на 80%. Комплексный ремонт затронет участок от улицы III Интернационала до Первомайского моста, в том числе дорожники отремонтируют разворотное кольцо в Московском микрорайоне.