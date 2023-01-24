Месячник оборонно-массовой работы стартовал в Брянске

В областном центре торжественно открыли месячник оборонно-массовой работы. Об этом сообщили в городской администрации.

В Фокинском районе Брянска около мемориала «Вечный огонь» прошёл традиционный митинг с возложением цветов. Он открыл месячник оборонно-массовой работы. На мероприятие собрались, чиновники, депутаты, представители ДОСААФ, ветераны и студенты.

«Наша задача — сохранить память о воинской доблести и героизме дедов и отцов, на примерах их подвигов воспитать благородство, решительность, смелость. Именно поэтому ежегодно по всей стране проводится месячник оборонно-массовой и спортивной работы», — сказал глава Фокинской районной администрации Евгений Антошин.

Собравшиеся почтили память погибших защитников Отечества, возложив цветы к Вечному огню.

Месячник оборонно-массовой работы продлится до 23 февраля. В патриотических мероприятиях будут участвовать молодёжь, ветераны и представители общественных организаций.