Месячник по благоустройству пройдет в Брянске

В преддверии Дня города в Брянске пройдет месячник по благоустройству территорий. Об этом сообщили в городской администрации.

Глава Брянской городской администрации Александр Макаров подписал постановление о проведении мероприятий по благоустройству, экологии, озеленению и повышению санитарной культуры в областном центре. Они начнутся 7 августа. Месячник благоустройства проведут в преддверии Дня города и 80-й годовщины освобождения Брянщины от немецко-фашистских захватчиков.

Так, в Брянске приведут в порядок памятники мемориалы погибшим воинам, ликвидируют навалы мусора,благоустроят мест воинской Славы и наведут порядок в парках и скверах.

12, 26 августа и 9 сентября пройдут общегородские субботники.

«Если с наведением чистоты на центральных улицах и общественных территориях у нас проблем нет, то по частному сектору возникают вопросы. Прошу глав районных администраций обратить на это особое внимание. Управляющим компаниям также следует активнее включаться в работу: убрать старый мусор, покосить траву, подремонтировать, где это необходимо, цоколи и фасады домов, привести в порядок придомовое оборудование. Предприятиям и организациям — благоустроить прилегающие территории. Результат будет, если взяться всем миром!» — подчеркнул заместитель главы городской администрации Станислав Кошарный на совещании, посвященном предстоящему месячнику по благоустройству.