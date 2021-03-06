Метель и сильный ветер ожидаются в Брянской области 7 марта

На дорогах будет скользко.

Резкое ухудшение погоды прогнозируют синоптики 7 марта в Брянской области.

Как сообщает региональное ГУ МЧС, в воскресенье в области будет облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков. Днем небольшие, местами умеренные осадки в виде снега и мокрого снега, местами метель, на дорогах гололедица.

Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 9-14 метров в секунду, днем порывы будут достигать 16-21 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит -10 ºC…-5 ºC, днем – -1 ºC…+4 ºC.

В результате возрастает риск возникновения чрезвычайных ситуаций. Обратиться за помощью можно по телефону 01, с мобильного телефона – 101. Единый номер вызова экстренных оперативных служб – 112. Телефон доверия ГУ МЧС России по Брянской области 8(4832) 44-30-00.