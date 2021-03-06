Метель и сильный ветер ожидаются в Брянской области 7 марта

На дорогах будет скользко.
Резкое ухудшение погоды прогнозируют синоптики 7 марта в Брянской области.
Как сообщает региональное ГУ МЧС, в воскресенье в области будет облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков. Днем небольшие, местами умеренные осадки в виде снега и мокрого снега, местами метель, на дорогах гололедица.
Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 9-14 метров в секунду, днем порывы будут достигать 16-21 метров в секунду.
Температура воздуха ночью составит -10 ºC…-5 ºC, днем – -1 ºC…+4 ºC.
В результате возрастает риск возникновения чрезвычайных ситуаций. Обратиться за помощью можно по телефону 01, с мобильного телефона – 101. Единый номер вызова экстренных оперативных служб – 112. Телефон доверия ГУ МЧС России по Брянской области 8(4832) 44-30-00.
06.03.2021 12:16
Главой Монастырщинского района стал Виктор Титов
Виктор Титов стал главой Монастырщинского района, сообщает пресс-служба администрации муниципального образования. Голосование прошло 4 марта 2021 года в рамках заседания местного районного совета депутатов. Титова выбрали из представленных комиссией кандидатов.
06.03.2021 11:31
Женщина 65 лет погибла при пожаре в Смоленской области
В Гагаринском районе произошел смертельный пожар около двух часов ночи 6 марта. К моменту приезда пожарных огонь полностью охватил здание деревянного дома. При проливке и разборе сгоревших конструкций сотрудники МЧС обнаружили тело 65-летней женщины. Кроме того, с ожогами различной степени тяжести госпитализирован 55-летний мужчина. Причины пожара и ущерб установят специалисты.
05.03.2021 17:20
В Сафоновском районе Смоленщины насмерть сбили рабочего с завода
На производстве «Велес ПАК» в Сафоновском районе произошел несчастный случай со смертельным исходом. 14 февраля при загрузке товара прицеп большегруза наехал на подсобного работника организации. Мужчина умер от полученных травм. Прокуратура направила результаты в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании.
05.03.2021 15:01
Почти 27 000 смолян привились от COVID-19
В Смоленскую область поступило 34 202 дозы вакцины от коронавируса «Спутник V». Всего 26 864 смолянина получили свою дозу вакцины от коронавируса. Полностью завершили процедуру вакцинации 15 591 человек. Почти 50% вакцинированных людей – лица старше 60 лет. 46 человек, которые вакцинировались от коронавируса, были старше 90 лет. Самому старшему в апреле 2021 года исполнится 99 лет.
05.03.2021 13:57
На 5 малых вокзалах МЖД в Смоленской области появились QR-коды с исторической информацией
На 5 малых вокзалах Смоленской области – в Вязьме, Сафоново, Рудне, Рославле и Ельне – размещены QR-коды с исторической информацией. Эти здания являются объектами культурного наследия, каждый из которых имеет уникальную летопись. Всего QR-коды с исторической информацией размещены на 25 малых вокзалах Московской железной дороги. – Сохранение культурного наследия – важнейшая составляющая деятельности ОАО «РЖД».
05.03.2021 11:55
Погрузка черных металлов в Смоленском регионе МЖД выросла в 3 раза к уровню прошлого года
По оперативной информации, погрузка черных металлов в Смоленском регионе Московской железной дороги в феврале 2021 года составила более 15 тыс. тонн, что превысило показатель аналогичного периода прошлого года в 3,1 раза. Стоит отметить, что по сравнению с февралем 2020 года рост погрузки произошел и по ряду других номенклатур грузов: – лесных грузов – 7,7 тыс.