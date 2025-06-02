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Международный гроссмейстер провёл мастер-класс для брянских шахматистов

2025, 02 июня 17:26 Общество
Международный гроссмейстер провёл мастер-класс для брянских шахматистов
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Международный гроссмейстер Ян Непомнящий провёл мастер-класс для юных брянских шахматистов. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

 

В спортивном клубе по шахматам и шашкам города Брянска прошла встреча с ведущим международным гроссмейстером России Яном Непомнящим. Он провёл мастер-класс для юных шахматистов. На мероприятии собрались свыше 50 участников из Брянска, Унечи, Клинцов, Дятьково и Карачева.

Ян Непомнящий поделился профессиональным опытом и секретами, продемонстрировал тонкости позиционной игры. Он превратил каждый пример в увлекательную шахматную историю — с борьбой, интригой, неожиданными поворотами.

Президент Федерации шахмат Брянской области Валерий Терещенко вручил Яну Непомнящему памятную медаль, приуроченную к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

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