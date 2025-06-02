Международный гроссмейстер провёл мастер-класс для брянских шахматистов

Международный гроссмейстер Ян Непомнящий провёл мастер-класс для юных брянских шахматистов. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В спортивном клубе по шахматам и шашкам города Брянска прошла встреча с ведущим международным гроссмейстером России Яном Непомнящим. Он провёл мастер-класс для юных шахматистов. На мероприятии собрались свыше 50 участников из Брянска, Унечи, Клинцов, Дятьково и Карачева.

Ян Непомнящий поделился профессиональным опытом и секретами, продемонстрировал тонкости позиционной игры. Он превратил каждый пример в увлекательную шахматную историю — с борьбой, интригой, неожиданными поворотами.

Президент Федерации шахмат Брянской области Валерий Терещенко вручил Яну Непомнящему памятную медаль, приуроченную к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.