Международный театральный фестиваль прошёл в Брянске

Международный театральный фестиваль «Славянские театральные встречи» прошёл в Брянске. Об этом сообщили в региональном департаменте культуры.

В Брянском областном театре драмы имени А.К. Толстого прошёл XXVI Международный фестиваль «Славянские театральные встречи». В этом году ему исполнилось 36 лет.

За девять дней коллективы из Воронежа, Брянска, Гомеля, Калуги, Волгограда, Владимира, Бобруйска, Рязани и Белгорода представили зрителям постановки различных жанров и форматов. Также участники побывали на мастер-классах экспертов фестиваля.