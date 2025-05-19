Международный театральный фестиваль стартовал в Брянске

Международный фестиваль «Славянские театральные встречи» стартовал в Брянске в минувшие выходные. Об этом сообщили в региональном департаменте культуры.

В субботу, 17 мая, в Брянске стартовал XXVI Международный фестиваль «Славянские театральные встречи». Церемония открытия прошла в Брянском театре драмы имени Толстого. Зрителей и участников с началом фестиваля поздравил временно исполняющий обязанности заместителя губернатора Виталий Свинцов.

В фестивале участвуют девять спектаклей от театров Воронежа, Брянска, Гомеля и Могилёва Республики Беларусь, Калуги, Волгограда, Владимира, Рязани и Белгорода. Такле для зрителей пройдут дискуссии о спектаклях, мастер-класс и познавательные тематические встречи.

А на сайте Брянского областного театра драмы зрители могут выбрать понравившийся спектакль. Выбор можно сделать до 25 мая. Приз зрительских симпатий вручат победителю голосования на закрытии фестиваля 25 мая.

Возрастные ограничения 6+