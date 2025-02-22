Международный турнир по футболу стартовал в Брянской области

Международный турнир по футболу стартовал в Стародубе Брянской области. Об этом в своих соцсетях рассказал губернатор региона Александр Богомаз.

В Стародубе стартовал турнир по мини-футболу. Соревнования посвятили Дню защитника Отечества и Дружбе народов России и Беларуси. Участвуют в турнире команды из Стародуба, Суража, Клинцов, Новозыбкова и белорусского Добруша.

«Два года назад было подписано соглашение о сотрудничестве между Стародубской детско-юношеской спортивной школой и спортивной школой республики Беларусь, и, конечно, это не только способствует повышению уровня спортивного мастерства и физической подготовленности ребят, это еще один пример сотрудничества между нашими государствами, укрепления дружеских связей», – подчеркнул Александр Богомаз.

Глава региона поблагодарил за организацию соревнований главу администрации Стародубского муниципального округа Александра Подольного и пожелал участникам захватывающей борьбы.