Многодетная мама из Дубровки открыла студию красоты на социальный контракт. Об этом рассказали в региональной прокуратуре.

Многодетная мама Галина обратилась за помощью в Комплексный центр социального обслуживания населения Дубровского района. Она заключила социальный контракт на ведение бизнеса. Женщина открыла студию красоты.

На полученные деньги Галина приобрела профессиональное оборудование, инструменты, удобную мебель и расходные материалы. Она предоставляет услуги по уходу за кожей лица, массаж тела и лица, инъекционная косметология, аппаратная коррекция фигуры, лазерное удаление волос и SPA-комплексы.

На ведение индивидуальной предпринимательской деятельности можно единовременно получить не более 350 тысяч рублей. Соцпомощь оказывают малоимущим семьям, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума в Брянской области, добавили в пресс-службе.