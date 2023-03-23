Многодетная мама из Дубровки открыла студию красоты на социальный контракт. Об этом рассказали в региональной прокуратуре.
Многодетная мама Галина обратилась за помощью в Комплексный центр социального обслуживания населения Дубровского района. Она заключила социальный контракт на ведение бизнеса. Женщина открыла студию красоты.
На полученные деньги Галина приобрела профессиональное оборудование, инструменты, удобную мебель и расходные материалы. Она предоставляет услуги по уходу за кожей лица, массаж тела и лица, инъекционная косметология, аппаратная коррекция фигуры, лазерное удаление волос и SPA-комплексы.
На ведение индивидуальной предпринимательской деятельности можно единовременно получить не более 350 тысяч рублей. Соцпомощь оказывают малоимущим семьям, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума в Брянской области, добавили в пресс-службе.
23.03.2023 11:23
Юным смолянам рассказали о правилах безопасного поведения на железной дороге
Более 50 воспитанников детского сада № 65 «Дюймовочка» г. Смоленска приняли участие в уроке безопасности, который провели для них железнодорожники. Сотрудники МЖД в игровой форме рассказали дошкольникам, как необходимо переходить пути, вести себя на платформах, а также познакомили ребят с основными железнодорожными профессиями. Чтобы правила безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта не забывались, всем участникам
21.03.2023 14:57
Шестая «Ласточка» начнет курсировать ежедневно между Москвой и Смоленском с 1 апреля
С 1 апреля в связи с сезонным увеличением пассажиропотока шестой скоростной поезд «Ласточка» премиум-версии № 743/744 начнет курсировать между Москвой и Смоленском. Состав будет выходить в рейс ежедневно из Москвы в 9:56 и прибывать в Смоленск в 14:10, в обратном направлении станет отправляться в 17:08, а прибывать в конечный пункт в 21:33. Длительность поездки составит чуть