Молодым брянским наркодельцам грозит пожизненный срок http://usd.brj.sudrf.ru/modules.php?name=press_dep&op=51&gid=47

Брянцы пытались сбыть наркотики в соседних областях.

Брянский областной суд рассмотрит уголовное дело в отношении двух 23-летних наркодельцов. Их обвиняют в производстве наркотиков в особо крупном размере и покушении на сбыт в составе организованной группы.

Как сообщает региональная прокуратура, двое молодых людей в составе организованной преступной группы с декабря 2019 года по июнь 2020 года производили наркотические средства в арендованном гараже в Путевке. Затем они попытались сбыть наркотики, делая «закладки в Брянской, Тульской и Московской областях.

Каждому из них грозит пожизненное заключение.