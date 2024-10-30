Монумент «Круговая оборона» отремонтировали в Брянске

Монумент «Круговая оборона» открыли после ремонта в Брянске. Об этом сообщили в городской администрации.

В Брянске завершили ремонт памятника воинам-интернационалистам «Круговая оборона». Он был открыт в 1993 году в честь подвига советских и российских солдат, погибших при выполнении воинского долга на территории Афганистана, Северокавказского региона и Сирии. В феврале 2020 года монумент дополнили аллеей Героев в память о пяти брянских героях-десантниках 6-й роты, отдавших жизни в Аргунском ущелье 1 марта 2000 года.

По программе «Инициативное бюджетирование» за четыре месяца рабочие почистили скульптуру, заделали архитектурные изъяны и покрасили. Также композицию облицевали гранитом.

«В памятных табличках произошли изменения: ранее на них было 137 фамилий бойцов, погибших в Чечне и Дагестане, однако список этот был неполным. После уточнения, фамилий стало 144. Теперь учтены все погибшие герои. Одну фамилию добавили в список погибших в Афганистане. И ещё трёх героев добавили в список военнослужащих, погибших в Сирии и других конфликтах», — уточнил руководитель Советского района Денис Семёнов.