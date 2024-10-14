Мост через Болву в Брянске начнут ремонтировать в среду

Дорожники буду снимать старый асфальт на мосту через Болву в Брянске в среду. Об этом сообщили в городской администрации.

Старт ремонта моста через реку Болву в Брянске перенесли на среду. В ночь с 16 на 17 октября рабочие будут снимать старое покрытие. Укладывать новое покрытие на участке в 220 метров планируют с 17 на 18 октября. На это потребуется 300 тонн нового асфальтобетона. Но работам может помешать погода.