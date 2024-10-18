Мост через Болву в Брянске ремонтируют круглосуточно и не перекрывая движение транспорта. Об этом сообщили в городской администрации.

В Брянске ремонтируют покрытие на мосту через реку Болву. Работы стартовали в ночь на 16 октября. Рабочие сняли старый асфальт. Днем специалисты продолжили готовить полотно к укладке нового покрытия. Эти работы начались минувшей ночью.

Для машин на мосту организовали реверсивное движение.