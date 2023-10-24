Мост через реку Вабля отремонтировали в Стародубском округе по нацпроекту. Об этом сообщили в региональном дорожном управлении.

Подрядная организация ООО «Мостремстрой» отремонтировала мост через реку Вабля в Стародубском муниципальном округе. Преображение сооружения на автомобильной дороге Подъезд к селу Новое Село вошло в национальный проект «Безопасные качественные дороги».

Рабочие обустроили водопропускные трубы, провели омоноличивание и устройство откосов. На мост уложили новый асфальт.