Мост через Унечу в Клинцовском районе отремонтируют в этом году
Мост через Унечу в Клинцовском районе отремонтируют в этом году, сообщили в региональном дорожном управлении.
В Клинцовском районе идёт капитальный ремонт моста через реку Унеча в селе Смолевичи на автомобильной дороге Клинцы-Песчанка-Субовичи. Подрядчик ООО «Мостремстрой» уже разобрал старый мост, построенный ещё в конце 70-х годов. А чтобы не прервать транспортное сообщение с посёлками за рекой рабочие возвели временную переправу.
Новый же мост длинной 150 метров. Капремонт планируют закончить в этом году.
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