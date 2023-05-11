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Мост через Унечу в Клинцовском районе отремонтируют в этом году

2023, 11 мая 19:21 Общество
Мост через Унечу в Клинцовском районе отремонтируют в этом году
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Мост через Унечу в Клинцовском районе отремонтируют в этом году, сообщили в региональном дорожном управлении. 

В Клинцовском районе идёт капитальный ремонт моста через реку Унеча в селе Смолевичи на автомобильной дороге Клинцы-Песчанка-Субовичи. Подрядчик ООО «Мостремстрой» уже разобрал старый мост, построенный ещё в конце 70-х годов.  А чтобы не прервать транспортное сообщение с посёлками за рекой рабочие возвели временную переправу.

Новый же мост длинной 150 метров. Капремонт планируют закончить в этом году.

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