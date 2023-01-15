Мужчины Брянщины в первый раз вступают в брак чаще

В Брянской области в минувшем году мужчины чаще вступали в первый официальный брак, чем в повторный. Об этом сообщили в региональном управлении записи актов гражданского состояния.

В 2022 в отделах загс Брянской области брак зарегистрировали 7430 пар. В первый брак вступило чаще вступали мужчины – 4539 человек. Впервые зарегистрировали отношения 4254 женщины.

При этом в повторный брак мужчины уже вступали реже. Не в первый раз кольцами обменялись 2891 жених и 3176 невеста.