На базе «БАРС-Брянск» оборудовали межрегиональный учебный центр

2026, 17 марта 12:56

На базе «БАРС-Брянск» оборудовали межрегиональный учебный центр для работы наземным робототехническим комплексом «Курьер». Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор региона Александр Богомаз.

На базе добровольческой бригады «БАРС-Брянск» создан межрегиональный учебный центр. Там есть учебные классы с необходимым оборудованием, столовая, сборочно-разборочный цех. Получать знания будут бойцы со всей страны. В Центре смогут обучаться до 40 человек одновременно.

«Всего за несколько месяцев за счет средств, которые перечисляли наши предприятия, индивидуальные предприниматели, жители, создана уникальная база, целый подземный город, где будет проводиться обучение по нескольким направлениям», – уточнил губернатор Александр Богомаз.

Основное направление учебного центра — работа с наземным робототехническим комплексом (НРТК) «Курьер». Робот может дистанционно вести огонь, проводить разминирование и эвакуировать раненых. Брянские бойцы прошли обучение у разработчиков на заводе и будут обучать будущих операторов.