На Брянщине для школьников спасатели провели экскурсию

В конце встречи детям напомнили правила безопасности на воде, при пожаре, на улице и при использовании электроприборов. Всем ребятам раздали памятки на тему пожарной безопасности.

Огнеборцы рассказали об успешных спасательных операциях, о сложностях, с которыми сталкиваются спасатели. Продемонстрировали пожарную машину и специальное оборудование.

Сотрудники пожарно-спасательной части поселка Локоть организовали для отряда из МБОУ Брасовская СОШ им. В.А. Алексютина познавательную экскурсию о работе спасателей.

Рыбное место В Вязьме наладят производство кормов для рыбных хозяйств России. Это будет одно из крупнейших и технологичных предприятий в стране, которое обеспечит рыбоводов высококачественными и экологически безопасными продуктами. Хорошей новостью поделился губернатор Василий Анохин. Производство будет располагаться на территории ООО «ВЗК», бывшего мелькомбината. (Предприятие входит в состав Агропромышленной группы компаний «МЕЛКОМ».)Сейчас здесь завершается масштабная реконструкция производственной

Полёт нормальный! На прошлой неделе был сделан ещё один важный шаг к возрождению смоленского аэропорта и строительству нового аэровокзала. Соответствующий проект региона получил поддержку федерального Правительства. Решение было озвучено на заседании штаба Правительственной комиссии по региональному развитию в России, которое провёл заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин. «Проект реализуем по поручению Президента РФ Владимира Владимировича Путина. Для строительства

Помощь прибудет вовремя В регионе продолжают обновлять парк санитарных автомобилей. Ключи от 27 единиц спецтранспорта представители медучреждений получили из рук губернатора Василия Анохина. Церемония прошла на площади Ленина в Смоленске. Новые машины отправились в 18 муниципалитетов – они будут доставлять работников больниц к пациентам. Автомобили былиприобретены в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Передовой опыт Наработки региона в сфере образования учтут на федеральном уровне. Смоленщина поделилась опытом по развитию целевого обучения с другими регионами. На прошлой неделе в Смоленске работала представительная делегация сенаторов РФ. Актуальная тема обсуждалась на рабочей встрече, которую провёл губернатор Василий Анохин с главой делегации, председателем Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилией Гумеровой. Напомним,

Масштабная стройка О планах по развитию Смоленской АЭС и реализации с её участием социально значимых проектов в регионе говорили в ходе прошедшей встречи губернатор Василий Анохин и новый директор АЭС, заместитель гендиректора АО «Концерн Росэнергоатом» Иван Сидоров. Напомним, что Смоленская атомная станция имеет почти полувековую историю и играет стратегическую роль в социально-экономическом развитии региона. «Иван Иванович –