На Брянщине потеплеет до плюс трёх градусов

Во вторник в Брянской области потеплеет до плюс трёх градусов. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Во вторник, 21 февраля в Брянской области будет идти сильный снег, в том числе и мокрый. Ночью южный ветер будет дуть со скоростью 6-11 м/с. Днём он сменится на западный и усилится до 9-14 м/с.

Температура ночью опустится до -7ºC. А днём воздух прогреется до +3ºC.