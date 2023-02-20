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На Брянщине потеплеет до плюс трёх градусов

2023, 20 февраля 20:00 Общество
На Брянщине потеплеет до плюс трёх градусов
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Во вторник в Брянской области потеплеет до плюс трёх градусов. Об этом сообщили в региональном МЧС. 

Во вторник, 21 февраля в Брянской области будет идти сильный снег, в том числе и мокрый. Ночью южный ветер будет дуть со скоростью 6-11 м/с. Днём он сменится на западный и усилится до 9-14 м/с.

Температура ночью опустится до -7ºC. А днём воздух прогреется до +3ºC.

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