На Брянщине потратят более 2 млрд рублей на поддержку семей при рождении детей

По сравнению с прошлым годом выделенная на эти цели сумма увеличилась более чем на 300 млн рублей.

В 2021 году власти Брянской области намерены потратить 2,27472 млрд рублей на реализацию проекта поддержки семей при рождении детей. Для сравнения: в прошлом году на эти цели выделили 1,87516 млрд рублей.

В рамках проекта были увеличены выплаты при рождении или усыновлении первого ребенка, до 10 тыс. рублей — единовременного пособия на рождение ребенка, введены дополнительные пособия на рождение ребенка и единовременное пособие зарегистрированной многодетной семье при рождении детей. Были расширены также направления, на которые можно потратить региональный материнский капитал, который предоставляется дополнительно к федеральному, при рождении или усыговлении третьего или последующего ребенка, а его сумма в прошлом году увеличена до 200 тыс. при рождении третьего ребенка, 400 тыс. — двойни и 1,2 млн рублей — тройни.