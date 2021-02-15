На Брянщине привились от коронавируса почти 30 тысяч человек

На днях в регион завезли очередную порцию вакцины.

По состоянию на понедельник на Брянщине прошли первый этап вакцинации от коронавируса 29 432 человека. Все они сделали укол препаратом «Спутник V».

Как сообщает региональный опрештаб по борьбе с распространением коронавируса в Брянской области, вакцинация продолжается, а на днях в регион поступили очередные 13 400 доз препарата.

Пройти вакцинацию брянцы могут по предварительной записи в городских поликлиниках №№ 1, 2, 4, 5, 8, в больнице «РЖД-Медицина» и 26 лечебных учреждений муниципальных образований.