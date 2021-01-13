На Брянщине реконструируют три детских школы искусств

У брянского губернатора обсудили реализацию нацпроекта «Культура».

В 2021 году на Брянщине запланирована реконструкция трех детских щколы исскуств. Об этом говорилось на состоявшемся на днях оперативном совещании у губернатора Брянской области Алеесандра Богомаза, где участники в числе других вопросов обсудили реализацию нацпроекта «Культура».

Как сообщает правительство региона, реконструированы будут детские школа искусств №3 в Брянске, Новозыбковская школа искусств и детская художественная щкола в Унече.

Власти региона планируют также выделить новые музыкальные инструменты школам искусств в Клинцах, Фокино, Дятькове и детской школе искусств им. Чайковского в областном центре.

За счет областного бюджета будут также капитально отремонтированы семь сельских домов культуры и оснащены два кинозала на Брянщине.

В прошлом году в региоге капитально отремотировали шесть дестких школ искусств. Поскольку это направление еще не входило в нацпроект, все финансирование взял на себя региональный бюджет.