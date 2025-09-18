На брянской трассе Кветунь-Витемля рабочие обустраивают обочины
На брянской трассе Кветунь-Витемля подрядчик обустраивают обочины по нацпроекту. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.
В Трубчевском и Погарском районах продолжается капитальный ремонт трассы Кветунь-Витемля. 5,8 километра обновила подрядная организация ООО «Трубчевскагропромдорстрой».
Специалисты уложили на трассе новое асфальтобетонное покрытия. В настоящее время подрядчик обустраивает обочины. В завершении ремонта на проезжую часть нанесут термопластиковую разметку .
Работы проходят по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».
