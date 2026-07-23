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Криминал

Полицейские задержали обманувшего жителя Калининградской области брянца

2026, 23 июля 14:35
Полицейские задержали обманувшего жителя Калининградской области брянца
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Полицейские задержали обманувшего жителя Калининградской области брянца. Об этом сообщили в региональном УМВД. 

 

Житель Калининградской области стал жертвой мошенничества. Он хотел купить запчасти для автомобиля «ВАЗ-2107». На сайте в интернет он нашёл объявление.  Мужчина списался с собственником из Брянска. На указанный им банковский счёт он перевёл 7000 рублей за детали и доставку. Получив деньги «продавец» пропал. 

Оперативники уголовного розыска установили, что к преступлению причастен ранее судимый 38-летний житель Брянска. Мужчина признался, что изначально собирался обмануть покупателя. Автомобильных деталей у него не было. К объявлению он прикрепил найденные в интернете фотографии.

Полицейские решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Мошенничество».

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