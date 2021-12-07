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На Брянскую область надвигается снегопад

2021, 07 декабря 17:00 Общество
На Брянскую область надвигается снегопад
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В регионе объявили оперативное предупреждение.

В Брянской области прогнозируют ухудшение погоды.

Как сообщает региональное ГУ МЧС, 8 декабря в Брянске и области будет облачно. Временами осадки в виде снега и мокрого снега.

Ночью местами гололед, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем составит -2 ºC…-7 ºC.

В результате погодных условий возрастает вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с ухудшением дорожной обстановки, обрывом линий связи и электропередач и травматизмом вследствие гололедицы.

Жителей региона просят соблюдать осторожность.

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