На двух улицах Брянска запретили парковку
На двух улицах Брянска появились знаки, запрещающие стоянку автомобилей. Об этом сообщили в городской администрации.
Новые дорожные знаки установили на двух улицах Брянска, где припаркованные машины мешают уборке проезжей части и работе общественного транспорта.
Знаки «Стоянка запрещена» и «Работает эвакуатор» появились на улице Фокина, на участке от пересечения с улицей Калинина и проспектом Ленина. Аналогичный запрет установлен на улице Счастливой.
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