На двух улицах Брянска запретили парковку

Актуальные темы

Новости партнёров

В частности, ведомство обратило внимание, какая информация признается органичной интеграцией и не считается рекламой

В пятницу, 8 декабря, российский провайдер цифровых услуг «Ростелеком» впервые проведет собственную ИТ-конференцию Rostelecom Tech Day (RTD2023). На мероприятии будут представлены новые отечественные платформы и решения. Наравне с демонстрацией новых технологий важной частью мероприятия станет цифровое искусство. На конференции будет действовать экспозиция, посвященная digital-арту.

В январе-октябре текущего года погрузка на сети ОАО «РЖД» в Брянской области составила 2 млн тонн, что на 6,5% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

В филиале ПАО «Россети Центр» - «Брянскэнерго» подвели итоги работы по предоставлению дополнительных услуг потребителям за 10 месяцев 2023 года.

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».