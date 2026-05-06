Общество

На фасаде дома в Брянске открыт мурал «Вместе победим!»

2026, 06 мая 11:10
На фасаде дома в Брянске открыт мурал «Вместе победим!»
На фасаде дома в Брянске открыт мурал «Вместе победим!». Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. 

 

Накануне Брянск посетил советник министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Даниил Мартынов. Вместе с губернатором Александром Богомазом и начальником ГУ МЧС России по Брянской области Дмитрием Ениным они торжественно открыли мурал «Вместе победим!». 

На стене многоэтажного дома на площади Партизан изображены три фигуры: пожарный, военнослужащий и советский партизан. Основная идея мурала в том, что долг перед Родиной остаётся неизменным во все времена.

Кроме того, участники церемонии возложили цветы к вечному огню на площади Партизан. Они почтили минутой молчания память погибших в годы Великой Отечественной войны.

«В этом году исполнилось 377 лет со дня образования пожарно-спасательной службы. Спасатели — люди беспримерного мужества и самоотверженности, ежедневно рискующие жизнью ради нашей безопасности. Вот уже много лет они первыми вступают в бой со стихией, оперативно оказываются на местах происшествий. А сегодня помощь спасателей просто бесценна. Спасибо нашим героям!» – подчеркнул Александр Богомаз.

