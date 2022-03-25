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На месте озера с утками в Брянске делают дорогу

2022, 25 марта 12:32 Общество
На месте озера с утками в Брянске делают дорогу
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Фотографии разместили в Сети.

На месте озера в Брянске строят дорогу. Фотографии зелёного уголка среди многоэтажек разместили в местных соцсетях.

«Нет больше озера по улице Медведева. И утки сюда больше не прилетят», — отметил автор поста.

Сейчас на этом месте делают дорогу. Она пройдёт через жилой квартал до улицы Литейной. Работы проводятся по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». По информации регионального дорожного управления, ремонт закончат в этом году.

На месте озера с утками в Брянске делают дорогу

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