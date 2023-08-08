На монумент в Брянске вернули гусли

На монумент к 1000-летию Брянска на Покровской горе вернули гусли. Об этом сообщили в городской администрации.

Подрядная организация ООО «Стройсервистрейд» отремонтировала гусли легендарного Бояна с монумента к 1000-летию Брянска на Покровской горе. Вандалы испортили инструмент.

Специалисты сняли элемент и провели реставрационные работы. Также они отремонтировали крепление к монументу. А затем инструмент вернули на место.