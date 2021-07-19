На Московском проспекте Брянска построят тротуары и ливневку

Подрядчик заасфальтирует 7,5 тысяч квадратных метров пешеходных дорожек.

В Брянске в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» продолжается обустройство проспекта Московского. Сейчас работы ведутся по нечетной стороне – от мясокомбината в сторону Советского района.

Как сообщает городская администрация, в общей сложности дорожники заасфальтируют более 7,5 тысячи квадратных метров тротуаров. Также на проспекте построят несколько лотков для отвода воды.

На участке протяженностью 1,2 километра модернизируют освещение: вместо существующих ламп появятся светодиодные светильники.

В мэрии также пообещали завершить строительство ливневой канализации. Сейчас она проложена до проспекта Московского, 99. Недостающий участок подрядчик построит до разворотного кольца на мясокомбинате.