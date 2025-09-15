На площади Партизан в Брянске после ремонта заработал фонтан. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В Брянске на площади Партизан около краеведческого музея заработал фонтанов. На гидросооружении завершился капитальный ремонт. В обеих чашах заменили плитку на дне и стенах, залили новую бетонную стяжку.

За выходные в фонтаны набрали около 200 кубометров воды. Затем сотрудники дорожного управления настроили форсунки, чтобы струи поднимались вверх с одинаковым напором. Вечером фонтан будет подсвечиваться цветными прожекторами.

Запуск фонтана — это подарок жителям и гостям областного центра ко Дню освобождения Брянщины от немецко-фашистских захватчиков.