На подъездных путях к новому мосту в Брянске укладывают бетон

Также рабочие бетонируют упор.

На подъездных путях к новому мосту на Набережной в Брянске рабочие начали укладывать слой бетона. Об этом рассказали в горадминистрации.

Работы идут с двух сторон от сооружения. Затем подрядчик уложит два слоя асфальта.

Также у основания насыпи около опоры моста бетонируют упор. Сверху уложат плиты, которые укрепят откос.

Новый мост через реку Десну соединит Советский район с новой дорогой — защитной дамбой «Брянск-1 — Брянск-2».