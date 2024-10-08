На проспекте Ленина в Брянске рабочие меняют плитку на пешеходной дорожке. Об этом сообщили в горадминистрации.

В центре Брянска продолжается капитальный ремонт проспекта Ленина. В настоящее время специалисты «Дорожного управления» ремонтирует пешеходную дорожку в районе остановки общественного транспорта «Пл. Ленина». Рабочие меняют битую и провалившуюся плитку на новую.

До конца года подрядчик планирует частично уложить гранитной плиткой нижнюю площадку у памятника Ленину и проезд вокруг площади до гостиницы «Десна».