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На расчистку русла Десны в Брянске планируют потратить полмиллиона рублей

2021, 25 августа 14:32 Общество
На расчистку русла Десны в Брянске планируют потратить полмиллиона рублей
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Работы запланированы на 2022-2024 годы.

На реализацию второго этапа регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» – «Расчистка реки Десна в пределах города Брянска» национального проекта «Экология» планируют потратить порядка 500 миллионов рублей.

Как сообщает региональное правительство, первый этап проекта охватит 5,7 километра. Субвенции из федерального бюджета предполагаются в размере 88 миллионов рублей.

Также запланирована разработка проектной документации «Расчистка и дноуглубление реки Десна в пределах города Брянска» в рамках второго этапа работ. Протяженность расчищаемого русла составит 20 километров.

Предварительная оценка стоимости разработки проекта – 11,6 миллиона рублей, ориентировочная стоимость работ составляет порядка 500 миллионов рублей.

Мероприятие запланировано на 2022–2024 годы. Данные направлены в Федеральное агентство водных ресурсов.

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