На сквер имени генпрокурора СССР Рекункова в Брянске потратят 15,8 миллиона рублей

Городские власти объявили результаты торгов.
В Брянске состоялись торги по выбору подрядчика, который создаст новый сквер на территории старого аэропорта.
Сквер назовут в честь Александра Рекункова, который в конце 50-х годов прошлого столетия возглавлял Прокуратуру Брянской области, а позднее стал генеральным прокурором СССР.
Сквер площадью более 10 тысяч квадратных метров разобьют на одноименной улице – имени Рекункова, у здания областной прокуратуры.
Как сообщает городская администрация, победителем торгов стало ООО «СтройСервисТрейд». Стоимость работ составит 15,8 миллиона рублей.
В новом сквере вымостят пешеходные дорожки, высадят 58 остролистных кленов, кусты жасмина и сирени, создадут живую изгородь протяженностью 470 погонных метров, установят 62 фонаря и 18 скамеек. В будущем чиновники планируют установить в сквере бюст Александра Рекункова.
19.08.2021 12:51
19 августа в Смоленске пройдут сплошные проверки на дорогах
Профилактическя акция «Сплошные проверки» пройдет в Смоленске в четверг, 19 августа 2021 года, сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД УМВД России по Смоленской области. Проводить мероприятие планируют на перекрестке проспект Гагарина – Досуговское шоссе с 8:00 до 10:00. Сотрудники Госавтоинспекции будут останавливать транспортные средства и проверять состояние автомобилистов. Акцент обещают сделать на проверке трезвости
18.08.2021 16:12
Это надо видеть!
Сегодня в нашей стране всё возрастающей популярностью пользуется посещение промышленных предприятий, что называют трендом современного туризма. В настоящее время все желающие могут увидеть, как эскимо покрывается глазурью в Московской области, или стать корабелом за 6 часов в Санкт-Петербурге. Смоленская область также готова развивать промышленный туризм у себя. Хорошей новостью со смолянами поделился губернатор Алексей Островский
18.08.2021 16:11
В безаварийном режиме
На календаре – конец августа, а это значит, что не за горами осенние холода и соответственно начало отопительного сезона. Подготовка к нему в регионе, как и положено, началась заранее. О ходе работы и о её промежуточных итогах губернатор Алексей Островский рассказал смолянам на своей страничке в соцстеях. По его словам, в 2021 году муниципалитетам на
18.08.2021 16:10
Испить воды
В регионе модернизируют объекты питьевого водоснабжения. Тема качества питьевой воды волнует сотни смолян, живущих в разных уголках региона. Остаётся она в числе приоритетных и для областных властей. В рамках регионального проекта «Чистая вода», который входит в состав нацпроекта «Жильё и городская среда», на карте Смоленщины появляется всё больше станций очистки воды, а существующие объекты питьевого
17.08.2021 12:28
В Гагарине поздно вечером загорелась иномарка
16 августа поздним вечером на улице Петра Алексеева в Гагарине горела иномарка, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. Жильцы многоэтажки на Петра Алексеева увидели в окно загоревшуюся припаркованную во дворе машину. Они немедленно вызвали пожарных. По указанному адресу уже через две минуты примчалось пожарные. Разгорающийся огонь под капотом автомобиля Ford Mondeo оперативно потушили,
17.08.2021 11:38
Жители 18 улиц в Смоленске останутся без горячей воды
Жильцы домов на 18 улицах Смоленска останутся без горячей воды до конца лета. Об этом сообщается в пресс-служба Смоленского филиала ПАО «Квадра». С 16 по 30 августа без горячей воды придётся жить смолянам по адресам: ул. Ленина, 9а,13а,15, 21, 23/8, 25 ул. Большая Советская,13, 15, 17/1, 25/19, 27/20, 29/1, 29а, 12/1, 16/17 ул. Козлова, 3,3а