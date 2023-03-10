На Славянском мосту в Брянске осталось уложить 54 балки

Строителям Славянского моста в Брянске осталось уложить 54 балки из 198. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

В русле Десны идёт активное строительство Славянского моста. Уровень воды в районе моста снизился на 1,4 метра и подрядчик «Мостремстрой» продолжил возведения двух оставшихся русловых опор. Техника смогла заехать в устье реки.

Мостостроители двумя автокранами подняли половину арматурного каркаса будущего ригеля опоры №7. После бетонирования каркаса аналогичные манипуляции произведут со второй частью ригеля. Спустя три недели бетон затвердеет и строители начнут укладывать балки. Их осталось смонтировать 54 из 198.