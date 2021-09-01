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На суперсовременный центр для одаренных детей в Брянске потратили 403 миллиона рублей (ВИДЕО)

2021, 01 сентября 08:00 Общество
На суперсовременный центр для одаренных детей в Брянске потратили 403 миллиона рублей (ВИДЕО)
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Учебное заведение создано по поручению президента.

17 сентября, в день 78-й годовщины освобождения Брянской области от немецко-фашистских захватчиков, в Бежицком районе Брянска торжественно откроют центр для работы с одаренными детьми. Он будет действовать по аналогии с образовательным центром «Сириус» в Сочи.

Как сообщает региональное правительство, суперсовременное учебное заведение, созданное по поручению президента Путина, будет называться «ОГМА»: оригинальные, гениальные, молодые, активные.

На реконструкцию здания из областного бюджета выделили более 200 миллионов рублей. Эти средства позволили пристроить актовый зал, спальный корпус и многофункциональные спортивные площадки. Еще 203 миллиона рублей поступили из федерального бюджета на покупку современного оборудования.

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