На улицах Советского района Брянска работают 33 единицы коммунальной спецтехники

Брянские дорожники продолжают работать в усиленном режиме.

На дорогах Советского района Брянска в пятницу работают 33 единицы спецтехники. Предметом их первоочередного внимания стали дороги первой категории. по которым курсирует общественный транспорт.

Грейдеры до полудня расширили проезжую часть на улицах Дуки, Красноармейской, Калинина, проспекте Ленина. Два грейдера работают в частном секторе , начав уборку на Карачиже и в районе автовокзала.

Тракторы чистят тротуары и площади: начали с площаей Ленина и Театральной, затем — на площади Партизани далее к Кругому скверу.

В ручной уборке снега улиц района задействованы 139 человек. Они чистят остановки, подходы к пешеходным переходам, затем приступят к расчистке мостов и эстакад.

Всего на улицах Брянска работают более 80 единиц техники и около 300 человек.