На улице Фрунзе в Брянске ограничили остановку машин на время ремонта

На улице Фрунзе в Брянске ограничили остановку машин на время капитального ремонта дороги. Об этом сообщили в городской администрации.

Ремонт улицы Фрунзе начал подрядчик в Советском районе Брянска. Специалисты делают участок от проспекта Станке Димитрова до улицы Щукина. Рабочие заменят здесь асфальтовое покрытие, а также сделают новые тротуары и места для парковки транспорта. Освещать улицу будут новые светодиодные фонари.

На участке ремонта установили знаки запрещающие стоянку машин. Нарушителей на штрафстоянку будет увозить эвакуатор.