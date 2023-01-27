На улице Крылова в Брянске сделают капремонт

В этом году в Брянске капитально отремонтируют улицу Крылова. Об этом рассказали в городской администрации.

В этом году в программу капитального ремонта войдёт автодорога на улице Крылова в областном центре. Муниципальный контракт уже заключён с компанией ООО «Дортрансстрой».

Подрядчик приведёт в порядок участок в 400 метров от улицы Менжинского до улицы Дзержинского. Рабочие уложат асфальт на проезжей части и тротуарах, а также поставят освещение. На ремонт потратят 16,7 млн рублей.