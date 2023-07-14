На улице Речной в Брянске сделали ливневую канализацию

На улице Речной в Брянске подрядчик сделал ливневую канализацию и уложил выравнивающий слой асфальта. Об этом рассказали в горадминистрации.

В Володарском районе Брянска продолжается капитальный ремонт улицы Речной. Компания «Брянскавтодор» приводит в порядок участок в 5,6 километра от привокзальной площади до моста через Болву.

Подрядчик уже проложил ливневую канализацию и установил бортовые камни. Также на проезжей части рабочие уложили выравнивающий слой асфальта. Теперь специалисты занимаются отсыпкой остановочных площадок и заканчивают монтаж линии наружного освещения.