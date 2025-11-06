Город32

На улице Строкина в Брянске расширили дорогу и построили тротуары

2025, 06 ноября 12:15 Общество
На улице Строкина в Брянске расширили дорогу и построили тротуары по нацпроекту. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

 

В Советском районе Брянска завершился капитальный ремонт улицы Строкина. Подрядчик обновил дорогу от её пересечения с улицей Горбатова и до второго корпуса Центра образования «Перспектива» на улице Амосова.

Специалисты расширили проезжую часть до 11 метров и построили новые тротуары. Для автомобилистов на дороге появились парковочные карманы. Подрядчик установил 38 электрических опор со светодиодными светильниками.

Неподалёку от Центра образования «Перспектива» подрядчик построил широкий тротуар и сделал удобный подъезд для машин. В самой низкой части улицы Строкина появилась ливневая канализация. Безопасность обеспечивают 79 дорожных знаков и семь искусственных неровностей.

Качество ремонта проверила межведомственная комиссия. Подрядчику нужно убрать строительный мусор, сделать подсыпку земли на газоны, обустроить два пандуса на пешеходных переходах, а также заменить два неработающих светильника.

Ремонт улицы Строкина обошёлся в более чем 31 млн рублей. Его проводят по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

Город32
