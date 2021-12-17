Набсовет АСИ под председательством Путина отнес Брянскую область к бедным регионам

По качеству жизни лидирует Москва.

Агентство стратегических инициатив составило рейтинг качества жизни в российских регионах.

Результаты исследования представили 16 декабря на заседании наблюдательного совета АСИ под председательством президента Владимира Путина.

В первую десятку рейтинга вошли Москва, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Санкт-Петербург, Республика Татарстан, Ямало-Ненецкий АО, Белгородская область, Чувашская республика, Севастополь и Тульская область.

Во вторую десятку рейтинга попали Калининградская, Свердловская, Нижегородская области, Чеченская Республика, Пензенская, Вологодская области, Камчатский край, Удмуртская Республика, Адыгея и Воронежская область.

Уровень жизни в Брянской области не позволил отнести ее в число регионов-лидеров.

Рейтинг составлен на основании 10 критериев: жилье и инфраструктура, потребление и досуг, чистота и экология, безопасность, государственные услуги и сервисы, социальная защита, возможности для работы и своего дела, а также медицина.

«Рейтинг качества жизни станет ежегодным. Его цель – создать стимулы для региональных органов власти к формированию качественной среды для жизни людей. Рейтинг дает объективную картину того, как потребности человека удовлетворяются в каждом из регионов, помогает выявить области для улучшений и определить ориентиры по ним», – отметила генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева.