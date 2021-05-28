В бывшем концлагере «Дулаг-142» в Брянске продолжатся поисковые работы

Поисковики определят границы мест захоронений военнослужащих и мирных граждан.

30 апреля начнется экспедиция на месте предполагаемого массового захоронения военнослужащих и мирных граждан, уничтоженных в одном из самых крупных нацистских лагерей СССС – «Дулаг-142».

Бывший концлагерь находился на территории закрытого 85-го ремонтного завода в Володарском районе Брянска. В конце мая поисковики обнаружили здесь останки 40 человек.

«В районе Брянска на территории бывшего закрытого завода в годы Великой Отечественной войны был концлагерь «Дулаг-142». Мы хотим определить границы мест захоронений убитых там мирных граждан, – рассказала «РИА Новости» руководитель экспедиции, ответственный секретарь «Поискового движения России» Елена Цунаева. – По итогам первых работ, а они продлятся, может быть, неделю, мы будем принимать решение, как действовать дальше».

«Мы работаем вместе с представителями Следственного комитета. Нацистским злодеяниям нет срока давности, и мы получим данные, на основе которых будет выноситься решение о возбуждении уголовного дела по факту геноцида мирных граждан», – сообщил председатель Брянского регионального отделения «Поискового движения России» Александр Соболев.

«Дулаг-142» – единственный в России сохранившийся комплекс немецкого концлагеря. На месте бывшего 85-го ремонтного завода располагались более 20 зданий. Почти нетронутыми остаются лагерные бараки, конюшни, карцер, лазарет.

В начале Великой Отечественной войны ремонтную базу № 6 эвакуировали вглубь страны. Осенью 1941 года на ее территории оккупанты организовали концлагерь, носивший официальное название «Дулаг-142».

Изначально он предназначался для пленных военнослужащих Красной Армии. С марта 1942 года сюда стали сгонять и мирных жителей из прилегающих к Брянску сел и деревень.

Одновременно в лагере размещались до 80 тысяч человек. «Дулаг-142» служил сборно-пересыльным пунктом, откуда трудоспособное население угоняли на принудительные работы в Германию.

После освобождения Брянской области во всех районах были созданы государственные комиссии по расследованию злодеяний немецких оккупантов. По оценкам комиссии, в «Дулаг-142» убиты и погибли от голода и болезней до 40 тысяч человек.