Начальник почты в Жирятино получала зарплату за несуществующих подчиненных

За два года она «заработала» почти полмиллиона рублей.

Экс-начальника Жирятинского почтамта АО «Почта России» отправили под суд по обвинению в крупном мошенничестве и служебном подлоге.

Как сообщает региональное следственное управление, начальник почтамта издала фиктивные приказы о трудоустройстве под свое начальство двух родственников и получала за них зарплату с февраля 2018 года по апрель 2020 года. Деньги приходили на карты АО «Почта Банк», оформленные без ведома «работников».

В ходе расследования вскрылся еще один аналогичный факт – в январе и феврале 2020 года женщина сама получила зарплату за третьего фиктивного подчиненного и расписалась в платежных ведомостях.

В феврале прошлого года начальник районного почтамта получила из кассы хозяйственного магазина в Жирятино более 46 тысяч рублей и потратила их на свои нужды. Деньги поступили в магазин от Брянского филиала АО «Почта России» по ранее заключенным договорам.

В общей сложности женщина незаконно получила более 490 тысяч рублей. С работы ее уволили.

Преступления выявили оперативные подразделения региональных управлений ФСБ и МВД. Расследование уголовного дела завершено, его направили в суд.